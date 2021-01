Processo seletivo Prefeitura de Ceará Mirim RN 2021: EDITAL e inscrição

A Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/CE divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 215 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para atuação nas Unidades Básicas de Saúde.

Confira abaixo as oportunidades:

CAPS – 02 unidades: Assistente Social (2); Pedagogo (2); Farmacêutico (1); Terapeuta Ocupacional (2); Enfermeiro (2); Técnico de Enfermagem (4); Médico Psiquiatra (2); Psicólogo (2); Artesão (2); Cozinheiro (2); Médico clínico geral (1); e Auxiliar operacional (6);

CEO – 01 unidade: Auxiliar operacional (3); Cirurgião Dentista (6); e Auxiliar de Dentista (6);

Prisional – 01 unidade: Farmacêutico (1); Psicólogo (1); Auxiliar Operacional (2); Enfermeiros (2); Cirurgião Dentista (1); Assistente Social (1); Médico clínico geral (1); Médico Psiquiatra (1); Técnico de Enfermagem (2);

Anexos – 14 Unidade: Técnico de Enfermagem (14); Auxiliar Operacional (14); Médico clínico geral (3); Enfermeiro (3);

Postos de Saúde – 21 Unidades: Auxiliar de Dentista (21); Cirurgião Dentista (21); Técnico de enfermagem (21); Auxiliar operacional (21); Médico clínico geral (21); e Enfermeiro (21).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 10.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico, via documentação especificada no edital, no seguinte endereço de e-mail: [email protected]

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo e entrevista individual, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

