Processo seletivo Prefeitura de Colíder MT 2021: Último dia de inscrição

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Colíder abriu um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 60 vagas em cargos de nível médio e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Computação; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor de Historia, Geografia e Educação Religiosa (1); Professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Artes (1); Professor de História (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Matemática e Ciências (1); Professor de Computação; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (4); Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (42); Professor de Geografia (1); Professor de Matemática (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Artes (1); e Professor de Ciências (1); Professor Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Historia, Geografia; Professor de Computação; Profissional de Educação Física (Esporte); Professor Educação Infantil e Anos Inicias; Professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes ; Apoio Administrativo Educacional Manutenção de Infraestrutura – Zelador; Apoio Administrativo Educacional – Motorista; Técnico em Desenvolvimento Infantil; Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar – Cozinheiro; Técnico Administrativo Educacional; Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar – Cozinheiro; Apoio Administrativo Educacional – Manutenção da infraestrutura – Zelador.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.823,59 a R$ 5.055,06, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de dezembro de 2020 até às 23h59 do dia 6 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Métodos e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de janeiro de 2021. A seleção é válido por 11 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

