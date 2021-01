Processo seletivo Prefeitura de Paudalho PE 2021: Edital e inscrição! Até R$4 mil

Edital publicado. No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Paudalho tem inscrições até amanhã, 06 de janeiro de 20021. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 165 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Enfermeiro Plantonista (7); Enfermeiro Obstetra (7); Farmacêutico (1); Assistente Social (1); Biomédico (1); Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (10); Fisioterapeuta (4); Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde da Família (11); Auxiliar de Laboratório (2); Técnico Enfermagem em Saúde da Família (11); Técnico de Enfermagem Plantonista CPN (7); Técnico de Enfermagem Plantonista SAMU (2); Técnico de Enfermagem Plantonista (10); Técnico de Radiologia Plantonista (2); Atendente (5); Motorista de ambulância (4); Motorista (1); Médico Ultrassonografista (1); Médico Vascular (1); Profissional de Educação Física (1); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Maqueiro (3); Médico Cardiologista (1); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Oftalmologista (4); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Plantonista (14); Médico Gastroenterologista (1); Médico da Estratégia Saúde da Família (12); Médico Plantonista (7); Médico Psiquiatra (1); Odontólogo da Estratégia Saúde da Família (12); Nutricionista (1) e Fonoaudiólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 4.500,00, por carga horária de 8 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2021, mediante a entrega da documentação exigida no edital no Colégio Municipal de Paudalho, Rua Henrique Dias, nº 32, Centro, no horário das 8h às 16h.

PROVAS

A seleção contará com apenas avaliação curricular com análise de experiência e títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL