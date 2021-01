Processo seletivo Prefeitura de Salto Veloso SC 2021: EDITAL e inscrição

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Salto Veloso abriu novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 19 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de alimentação e nutrição (1); Auxiliar de Limpeza (2); Assistente Social (1); Professor Matemática (Professor I) (1); Pedagogo Inclusão (Professor I) (2); Médico – Clínico Geral (1); Operador de Máquina Classe I (trator de pneus) (1); Nutricionista (1); Motorista Classe II (Ambulância) (1); Auxiliar de limpeza geral (Gari) (1); Auxiliar Educacional (1); Psicólogo (1); Médico – Clínico Geral (1); Médico – Clínico Geral (1); Operador de Máquina Classe II (1); Operário Braçal (2); e Pedagogo (Professor I) (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,78 a R$ 17.754,65, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro até 12 de fevereiro de 2021, mediante ficha de inscrição que consta no anexo V do edital. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

A seleção contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; prova prática para o cargo de operador de máquina classe II (caráter classificatório); mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de fevereiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso