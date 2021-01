Processo seletivo Prefeitura de Taquaritinga do Norte PE 2021: EDITAL e inscrição

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte/PE divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Geografia (6º ao 9º) – Anos Finais; Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º) – Anos Finais; Professor de História (6º ao 9º) – Anos Finais; Professor de Inglês (6º ao 9º) – Anos Finais; Professor de História (6º ao 9º) – Anos Finais; Professor de Inglês (6º ao 9º) – Anos Finais; Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar de Transporte Escolar; Digitador; Merendeira (o) de Unidade Escolar; Nutricionista; Porteiro; Tradutor e Intérprete de Libras (Língua Brasileira de sinais) e Profissional de Apoio Escolar.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 1.464,22, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 5 de fevereiro de 2021, presencialmente no Departamento de Divisão de Ensino na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, situado na Rua Padre Berenguer, nº 103, Centro, via email [email protected]

PROVAS

O processo seletivo contará com provas de títulos e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido para o ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

