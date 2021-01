Processo seletivo UFRRJ 2021: Saiu edital para Professores! Até R$ 3.449,83

A Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 12/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 13 vagas para contratação de professores substitutos, no qual deverão ministrar aulas no Campus de Nova Iguaçu e Seropédica.

Confira abaixo as oportunidades:

Multidisciplinar/Administração e Turismo: Administração da Produção e Operações/ Logística (1);

Multidisciplinar /Administração e Turismo: Contabilidade /Finanças (1);

Multidisciplinar /Ciência da Computação: Sistemas Distribuídos (1);

Multidisciplinar/Letras: Literaturas Portuguesa e Africanas de Língua Portuguesa (1);

Multidisciplinar / Letras: Linguística (1);

Tecnologia/ Engenharia Química: Engenharias/ Engenharia de Materiais e Metalúrgica/ Materiais não Metálicos e Metalurgia Extra (1);

Tecnologia/ Arquitetura e Urbanismo: Tecnologia da Construção (1); Expressão e Representação Gráfica (1);

Ciências Humanas e Sociais/ Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade: Teoria de Relações Internacionais e Política Externa (1);

Ciências Sociais Aplicadas/Economia Doméstica e Hotelaria: Hospitalidade (1);

CTUR: Agrimensura (1); Ciências Exatas – Química (1);

Tecnologia/Engenharia: Fotogrametria (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de janeiro (a partir das 10h) até as 14h do dia 15 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do site UFRRJ. O valor da inscrição está fixado em R$ 55,00.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas provas de análise da documentação elencadas no edital; prova didática e entrevista. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso