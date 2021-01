Processos seletivos Prefeitura de Jacinto Machado SC 2021: Até R$12mil

A Prefeitura Municipal de Jacinto Machado/SC divulgou a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de 119 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2021: Auxiliar de serviços gerais (18); eletricista (2); Auxiliar administrativo (16); Auxiliar de controle interno (3); Agente comunitário da família (27); Assistente social (3); Motorista (14); Vigia (6); Odontólogo (3); Psicólogo (1); Educador físico (1); Agente de controle interno (1); Enfermeiro da saúde da família (3); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (4); Nutricionista (3); Técnico em enfermagem da saúde da família (4); Técnico em enfermagem (2); Médico da saúde da família (3); e Médico clínico geral (3).

EDITAL nº 002/2021: Professor de ensino fundamental – habilitado em nível médio; Professor de ensino fundamental – habilitado em nível superior; Professor de inglês – não habilitado; Professor de matemática – habilitado; Professor de matemática – não habilitado; Professor de português – não habilitado; Professor de espanhol – não habilitado; Professor de geografia – habilitado; Professor de geografia – não habilitado; Professor de educação infantil – habilitado em nível superior; Professor de educação infantil – não habilitado; Professor de ciências – habilitado; Professor de ciências – não habilitado; Professor de educação física – habilitado; Professor de educação física – não habilitado; Professor de espanhol – habilitado; Professor de história – habilitado; Professor de história – não habilitado; Professor de inglês – habilitado; Professor de português – habilitado; e Servente; Professor de educação infantil – habilitado em nível médio; Professor de ensino fundamental – não habilitado; Professor de artes – habilitado; Professor de artes – não habilitado; Auxiliar de ensino; Monitor de Peti.

Para o cargo de Agente comunitário da família (edital nº 001/2021), as vagas serão distribuídas nas seguintes localidades: Jardim Nicolau/Centro; Araçá/Cotovelo; Centro; Água Branca/Figueira; Paraguai/Barra do Pinheirinho; Arizona/Picadão; Pinheirinho de Baixo/Morro de Fátima; Bairro Gavea II; Morro da Queimada; Gavea I / Linha Coelho; Figueira I; Figueira II; Tenente/Sanga da Paca; Dois Irmãos/Morro Dois Irmãos; Centro/Jardim Azaleia; Serra da Pedra/Morro da Pedra; Pinheirinho do Meio; Paredão/ Pinheirinho Alto; Rio de Dentro/Areia Branca; Pinheirinho do Meio/Paredão; Arizona/Linha Gabriela; Costão da Pedra/Tigre Preto; Rio Cara; Linha São Pedro; Paraguai/Linha Rovaris; Último Rio; e Engenho Velho.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 12.555,01, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de janeiro (a partir das 12h) até o dia 5 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico da PS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 70,00.

PROVAS

As seleções consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões de língua portuguesa; atualidades e/ou dados históricos; conhecimentos da área da educação; conhecimentos específicos e matemática;

Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de fevereiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso