Produtor explica ausência de personagem na terceira temporada de Cobra Kai · .

A terceira temporada de Cobra Kai estreou nesta sexta-feira (1º) na Netflix e trouxe o retorno de personagens muito queridos dos fãs. Mas chamou a atenção a ausência de um dos destaques dos primeiros anos. Aisha Robinson, personagem da atriz Nichole Brown, ficou de fora da nova leva de episódios.

Em entrevista ao site TVLine, Jon Hurwtiz, produtor executivo e um dos showrunners da produção, explicou que a equipe criativa decidiu deixar Aisha de fora por não encontrar uma abordagem certa para a personagem no novo ano.

“Não conseguimos encontrar um lugar interessante para Aisha”, justificou. “Amamos Aisha e Nichole Brown. Certos personagens que estiveram na primeira temporada também não apareceram na segunda, como Kyler [Joe Seo] e Yasmine [Annalisa Cochrane].”

Apesar da ausência de Aisha no terceiro ano, Hurwitz não descartou que a personagem retorne no futuro– a Netflix confirmou a renovação da série para uma quarta temporada.

“Não é porque um personagem não aparece durante um período de tempo que ele deixou esse universo, que não pode voltar novamente”, disse.

Em Cobra Kai, Aisha era a melhor amiga de Sam LaRusso (Mary Mouser), mas as duas acabaram se afastando após a filha de Daniel começar a andar com garotas populares. A jovem, então, acabou se alistando no dojô de Johnny Lawrence (William Zabka) para enfrentar o bullying e se tornou uma excelente lutadora de caratê.

Todos os episódios de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. Confira abaixo o trailer da terceira temporada: