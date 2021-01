Professores: Como ter mais qualidade de vida

Professores estão entre os profissionais com menos valorização no mercado de trabalho brasileiro. Há inúmeras críticas relativas à má remuneração, falta de segurança e baixa qualidade na formação.

Diante de tantas dificuldades, professores precisam encontrar meios de se manter saudáveis e prontos para enfrentar os obstáculos da profissão.

Conheça sugestões de como ter mais qualidade de vida.

1. Reserve um tempo para você mesmo

Uma das melhores maneiras de alcançar a felicidade é reservar um tempo para si mesmo. Ensinar é uma profissão muito altruísta e às vezes você só precisa dar um tempo e fazer algo por si mesmo.

Os professores passam tanto tempo vasculhando a internet em busca de planos de aula ou trabalhos de avaliação eficazes, que às vezes acabam negligenciando suas necessidades pessoais.

Reserve um dia da semana para o planejamento ou avaliação das aulas e reserve outro dia para você. Faça uma aula de arte, vá às compras com um amigo ou tente aquela aula de ioga que seus amigos estão sempre tentando convencê-lo a ir.

2. Faça suas escolhas com sabedoria

De acordo com especialistas, a maneira como uma pessoa escolhe se comportar (assim como suas reações) ditará como será sua vida.

De modo geral, existem três categorias de comportamento que as pessoas podem exibir: de proteção, de manutenção e de aprimoramento.

Veja exemplos de cada comportamento.

Comportamento protetor – São pessoas cheias de desculpas, que reclamam muito e são boas em justificar seu comportamento. Você provavelmente sempre os vê na sala dos professores reclamando de tudo e de qualquer coisa que está acontecendo em sua sala de aula, bem como na escola.

– São pessoas cheias de desculpas, que reclamam muito e são boas em justificar seu comportamento. Você provavelmente sempre os vê na sala dos professores reclamando de tudo e de qualquer coisa que está acontecendo em sua sala de aula, bem como na escola. Comportamento de manutenção – São as pessoas que trabalham muito e passam muito tempo desejando (gostaria de ter ganhado na loteria, gostaria de ter uma sala de aula maior). Eles tendem a se dar bem com os outros e não reclamam ou rebaixam as pessoas na sala dos professores. Eles estão preocupados com sua própria sobrevivência, saúde e segurança individual.

– São as pessoas que trabalham muito e passam muito tempo desejando (gostaria de ter ganhado na loteria, gostaria de ter uma sala de aula maior). Eles tendem a se dar bem com os outros e não reclamam ou rebaixam as pessoas na sala dos professores. Eles estão preocupados com sua própria sobrevivência, saúde e segurança individual. Comportamento de aprimoramento – Esses indivíduos gostam de aprender ativamente e participar de grupos. Eles vão a todas as conferências e reuniões de professores e são conhecidos na escola como líderes.

Agora que você conhece os três tipos de comportamento, em qual categoria você se encaixa? Que tipo de professor você quer ser? A maneira como você decide agir pode aumentar ou diminuir muito sua felicidade e bem-estar geral.

3. Reduza suas expectativas

Deixe de lado a expectativa de que todas as aulas devem ocorrer exatamente como planejado. Como professor, você sempre terá erros junto com os acertos. Se sua lição foi um fracasso, tente pensar nela como uma experiência de aprendizado.

Assim como você ensina a seus alunos que eles podem aprender com seus erros, você também pode. Reduza suas expectativas e você descobrirá que será muito mais feliz.

4. Não se compare a ninguém

Um dos muitos problemas das redes sociais é a facilidade com que as pessoas podem apresentar suas vidas da maneira que desejarem. Como resultado, as pessoas tendem a retratar apenas a versão de si mesmas e de sua vida que desejam que os outros vejam.

Se você estiver rolando o feed de notícias do Facebook, poderá ver muitos professores que parecem ter tudo junto, o que pode ser bastante intimidante e resultar em sentimentos de inadequação. Não se compare a ninguém.

É difícil não se comparar a outras pessoas quando temos Facebook, Twitter e Pinterest em nossas vidas. Mas lembre-se de que provavelmente alguns desses professores levam horas para criar uma aula de aparência perfeita. Faça o seu melhor e tente ficar satisfeito com os resultados.