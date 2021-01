Professores lançam curso de filosofia e teatro com bolsas para estudantes de baixa renda

O Teatro.com.Filosofia, projeto que tem como objetivo mostrar como arte e filosofia podem estar correlacionadas, acaba de lançar o curso Fundamentos da Filosofia Política e suas Aplicações na Arte.

O programa conta com o apoio do Núcleo Educatho instituição de educação com expertise na arte teatral. Tem como proposta apresentar como as duas áreas estão inseridas no dia a dia e fazem parte das nossas escolhas e decisões.

Desenvolvido por Lenon Hymalaia, jornalista e professor formado no curso Moral Foundations of Politics pela Yale University, e por Juliano Barone, diretor graduado no curso Superior de Teatro da Anhembi-Morumbi, o Teatro.com.Filosofia possui três módulos, que transita do teatro e pensamento filosófico na antiguidade até seus respectivos contextos contemporâneos.

Abordagem do curso de filosofia

O curso tem linguagem didática e totalmente ao vivo e on-line. As aulas acontecem ao vivo via plataforma zoom).

Além disso, analisa as teorias dos importantes teóricos da história da filosofia e faz uma ligação entre seus principais representantes com o teatro produzido em suas épocas. Desenvolvem uma relação com a política contemporânea mundial.

Durante as aulas, os docentes apresentarão as ideias de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Hannah Arendt e Foucault.

Tratando de temas como igualdade, liberdade, Contrato Social, Estado de Bem Estar Social, a questão da autonomia do cidadão, o Poder do Estado, dentre muitos outros.

O objetivo é preparar os interessados para que possam participar com propriedade dos atuais debates políticos existentes em múltiplas plataformas.

Serviço

Curso: Fundamentos da Filosofia Política e suas Aplicações na Arte

Datas: às segundas, das 18h30 às 20h ou às quintas, das 17h às 18h30

Duração: 15 semanas / 1h30/dia / Total de 22h/aula

Início das turmas: 15/02/2021 e 18/02/2021

Valor: 5x R$ 75,00

As inscrições para o curso Fundamentos da Filosofia Política e suas Aplicações na Arte – Teatro.com.Filosofia podem ser feitas pelo fone 11.98327-5464, pelo e-mail [email protected] ou neste link .

Parte do valor pago nas matrículas será revertido para a concessão de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda.