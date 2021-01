Programa de Estágio Amanco Wavin recruta universitários quatro estados

A Amanco Wavin, marca líder e mais conhecida na Europa para sistemas e soluções de tubulações plásticas, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio Jovens Talentos 2021. Ao todo, a empresa oferece 28 vagas para estudantes do nível superior.

De acordo com a página do programa, as oportunidades são para atuação nas cidades de Joinville (SC), Sumaré (SP), São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Ribeirão das Neves (MG). As vagas de estágio são para as áreas de Qualidade, Controladoria, Auditoria Interna, Desenvolvimento de Produtos, Financeira, Jurídica, Produção, TI, Vendas, Atendimento ao Cliente, Logística, Infraestrutura, Marketing e Comunicação, Manutenção, Segurança do Trabalho, entre outras.

Durante o programa, os estudantes terão acompanhamento individual e participarão de workshops de desenvolvimento, projetos, reuniões de acompanhamento, entre outros.

Além de bolsa-auxílio, que varia entre R$1.057 e R$1.505, os estagiários terão direito a restaurante no local ou vale-alimentação, seguro de vida, fretado e vale-transporte. A princípio, devido à necessidade de isolamento social, os jovens talentos trabalharão no sistema home office.

Como participar do processo seletivo

Para participar da seleção, os candidatos precisam estar cursando a partir do 3º semestre de qualquer curso de graduação, além de disponibilidade para estagiar por dois anos.

As inscrições podem ser realizadas diretamente na página de recrutamento do Programa de Estágio Jovens Talentos 2021 até 26 de fevereiro. O processo seletivo contempla as etapas de inscrição, fit comportamental, game online, painel online, teste de inglês e admissão.

A empresa ressalta, ainda, que o teste de idiomas não é eliminatório e tem como foco apenas entender o nível de conhecimento do jovem estudante. Inscreva-se!

