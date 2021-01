Programa de Estágio Bridgestone 2021: inscrições até 29 de janeiro

A maior fabricante de pneus do mundo, Bridgestone, está com inscrições abertas até 29 de janeiro para seu programa de estágio 2021. São 26 vagas para jovens estudantes que desejam atuar em uma das unidades da empresa no Brasil, sendo distribuídas entre Camaçari (BA), São Paulo (SP), Campinas (SP) e Santo André (SP).

Pensado para desenvolver profissionalmente universitários de diversos cursos, o programa busca integrar os contratados e prepará-los para serem protagonistas de seus projetos e carreiras. Neste sentido, a empresa busca atrair e reter jovens talentos, capacitando-os por meio de mentorias, treinamentos, projetos e aplicação prática do conteúdo aprendido em sala de aula.

Este ano o programa busca estagiários para as áreas de Auditoria, Comércio Exterior, Engenharias, Financeiro, Qualidade, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos. Serão aceitos estudantes de cursos de Ensino Superior de Exatas, Humanas ou áreas correlatas, a partir do segundo ano de graduação, que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e atuar em uma empresa líder em mobilidade sustentável e soluções avançadas.

Como funciona o processo seletivo?

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem se inscrever clicando aqui. Os cadastros devem ser realizados até dia 29 de janeiro.

O processo seletivo é composto por, pelo menos, quatro etapas, sendo: testes específicos, vídeo entrevista, dinâmica em grupo (on-line ou presencial) e entrevista com gestor.

O programa de estágio Bridgestone tem duração de 12 meses, prorrogáveis pelo mesmo período, além de carga horária de 6 horas – o equivalente a 30 horas semanais. Os contratados receberão bolsa-auxílio, cujo valor ainda não foi divulgado, e benefícios exclusivos, como assistência médica e odontológica, convênio farmácia, seguro de vida, vale-transporte e vale-refeição ou refeição no local.

Fique ligado no Notícias Concursos e acompanhe as principais vagas de emprego, trainee e estágio do mercado.