Programa mais velho da TV brasileira completa 60 anos em 2021; saiba qual é · .

Programa mais velho da TV brasileira, o Mosaico na TV completa 60 anos em 2021 e segue como recordista de tempo no ar no Brasil, seguido pelo Programa Silvio Santos. Voltada à comunidade judaica, a atração estreou em 16 de julho de 1961 e foi idealizada por Francisco Gotthilf (1923-2012), o “Senhor Mosaico”.

Dirigido por Roni Gotthilf, filho do criador do programa, o Mosaico na TV atualmente divulga eventos judaicos em São Paulo; exibe reportagens, filmes, músicas, documentários; e fala da história dos judeus no Brasil e no mundo de forma geral.

O Mosaico foi ao ar pela primeira vez na extinta TV Excelsior (1960-1970), mas passou por várias outras emissoras, sendo elas a TV Cultura, a também extinta TV Tupi (1950-1980), a TV Gazeta, a Rede 21 e a CNT (Central Nacional de Televisão). Atualmente, o programa pode ser visto pelos assinantes das operadoras Net Claro e Vivo, mas também pela internet.

Desde o começo, o programa se mantém de forma independente, com renda vinda de anunciantes comerciais, que são em maior parte empresas de famílias judaicas tradicionais.

Boris Casoy estreou na televisão como repórter do Mosaico na TV, que também contou em seu elenco com os jornalistas Ney Gonçalves Dias, Mona Dorf, Mauro Zukerman e Eliana Guttman.

O fundador, Francisco Gotthilf, produziu reportagens sobre várias personalidades da mídia, como o jogador Pelé, o ex-presidente da União Soviética Mikhail Gorbatchev, o papa João Paulo II (1920-2005) e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

Atualmente apresentado por Lais Louver e Victor Padovan, o Mosaico na TV é exibido nos canais 9 da Net Claro, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra e pelo canal do YouTube do programa.

No ar desde 2 de junho de 1963, o Programa Silvio Santos é o segundo programa mais antigo da história da TV brasileira. O show de Senor Abravanel é seguido pela Santa Missa em Seu Lar (em terceiro lugar), atualmente apresentado pelo padre Marcelo Rossi, mas na grade da Globo desde setembro de 1963.

Confira as últimas edições do Mosaico na TV: