Proibido no SBT, astro de Chaves ganha destaque na Globo; entenda · .

Édgar Vivar, o intérprete de Seu Barriga no seriado Chaves, será destaque na programação da Globo nesta semana. Proibido no SBT por questões contratuais –em 2020 a emissora de Silvio Santos foi impedida de manter a atração mexicana na grade–, o humorista mexicano de 72 anos é a atração do Vai que Cola que será exibido na madrugada de quarta (6) para quinta-feira (7). O programa é exibido após o Jornal da Globo.

Vivar gravou ao lado de Marcus Majella, Cacau Protásio, Emiliano D’Avila, Catarina Abdalla, Rafael Infante, Samantha Schmütz e Aline Riscado em julho de 2018, quando visitou o Brasil.

No episódio especial do Vai que Cola, Ferdinando (Marcus Majella) promove uma festa com o tema Chaves e todos seus amigos se caracterizam como personagens da produção icônica. Com isso, na madrugada de quinta, será possível relembrar o seriado mexicano –em rara aparição na tela da Globo.

No especial, D’Avila será visto como Chaves, Samantha aparecerá como Chiquinha, Cacau se vestiu de Pópis, Catarina interpretou Dona Florinda, Majella encarnou um Chapolim diferente, Infante se divertiu como Professor Girafales e Aline se fantasiou de Seu Madruga. Outros personagens criados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) também serão relembrados no episódio especial.

Desde julho de 2020, o telespectador brasileiro não acompanha mais as histórias de Chaves. O tapa-buraco favorito do SBT deixou de ser exibido por Silvio Santos no dia 31 daquele mês. A atração teve de sair da programação devido a uma briga por direitos que envolve duas partes internacionais: a Televisa, dona do seriado, e o Grupo Chespirito, que detém os direitos intelectuais dos personagens criados pelo mexicano.

O resultado disso é que o humorístico não está mais disponível aos brasileiros na TV aberta (SBT), na TV paga (Multishow) nem no streaming (Prime Video).

Veja vídeos do Vai que Cola especial com Édgar Vivar: