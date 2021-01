Projota conversa com Lucas Penteado: ‘Me decepcionei muito com você’ | casa BBB

“Eu me decepcionei muito com você. Por vários motivos das coisas que aconteceram aqui, mas me sinto responsável, na obrigação de vir falar com você. Porque sei da contribuição que meu trabalho teve na sua formação pessoal. Eu acredito nisso. A partir do momento que entrei por aquela porta, te vi, te dediquei meu amor. De graça”, diz Projota.