Projota especula sobre futuro de brother no Paredão: ‘Parece que vai acabar saindo’ | casa BBB

Arthur continua falando: “Você melhor do que eu sabe disso. Eu ficaria chateado? Sim, porque eu quero participar de tudo”. O cantor o interrompe analisando o cenário do jogo: “Ainda tem o menor, na semana que vem ela não está mais imunizada”. A dupla fala de dois confinados sem citar o nome e chega a trocar palavras sem som para confirmar que um dos participantes não está perto dos dois. O papo continua com o cantor voltando a falar, sem citar os nomes: “Na semana que vem tem o menor, em níveis de gente que parecem que vão acabar saindo. Na semana que vem tem o menor e na outra semana tem ela”.