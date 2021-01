Na sala, durante a Festa Réveillon, Projota está acompanhado de Gilberto, Lumena e Juliette e presta uma homenagem para os três. Primeiro, o cantor e rapper faz uma rima para as sisters: “Eu estou aqui com a Lu, então presta atenção. Vamos para Salvador para curtir um pagodão e aqui do lado minha amiga Juliette. Ela tem 31 com carinha de 17”.