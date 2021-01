Prolactina alta pode causar desde excesso de acne à infertilidade

O desequilíbrio hormonal pode estar presente em diferentes fases da vida da mulher. Desde a menarca até a menopausa, vários fatores podem estimular a baixa ou aumento de determinados hormônios femininos, como é o caso da prolactina.

A prolactina é um hormônio secretado pela adenoipófise, que visa estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Apesar de esta ser sua principal função, vale destacar que ele não é exclusivo do período gestacional, visto que também controla outros hormônios femininos, estando diretamente ligado ao sistema de reprodução.

Muitas mulheres acabam conhecendo as taxas e importância de estar com a prolactina regulada, apenas durante o período de tentativa de concepção. Isto porque, além de ser um dos primeiros exames pedidos pelo médico ao iniciar o plano de gravidez, também pode ser uma das causas associadas à infertilidade.

Prolactina X Infertilidade

O desequilíbrio do hormônio da prolactina é responsável por quase 20% dos casos de infertilidade feminina

Quando esse hormônio se apresenta com taxa elevada a 29,2 ng/mL em mulheres não grávidas e fora do período de amamentação, ele provoca alterações na produção de outros hormônios ligados ao sistema reprodutor, o FSH e LH, causando desde a ausência de ovulação, como também, alterações nos ciclos menstruais.

Além de problemas para a concepção, a prolactina também pode causar outros agravamentos no organismo, como por exemplo, excesso de acne.

Prolactina X Acne

Menos grave que a infertilidade, mas que também pode gerar muito incomodo, a acne resultante do aumento da prolactina, acontece porque esse hormônio acaba estimulado a secreção de DHEA-S.

O DHEA-S ou sulfato de dehidroepiandrosterona é um dos principais hormônios envolvidos no processo acnéico. Ele estimula as glândulas sebáceas deixando a pele muito oleosa e logo, propensa à acne e até a dermatite seborreica.

Outras consequências da Prolactina alta

E as reações do aumento desse hormônio no organismo não param por ai, outros prejuízos à saúde também estão associados com a alteração do seu nível, entre eles:

Falta de libido;

Dispareunia (Dor durante o ato sexual)

Oligomenorreia (Menstruação irregular)

Amenorreia (Ausência de menstruação)

Calactorreia (Produção de leite sem gestação)

Disfunção erétil em homens

Aborto espontâneo

Além disso, em casos de dores de cabeça intensa e alterações visuais, a suspeita pode estar relacionada com tumor na hipófise.

Causas do aumento da Prolactina

Várias são as causas associadas ao desequilíbrio da prolactina no sangue, as mais comuns são o estresse emocional, uso de determinados medicamentos (antipsicóticos, antiemético, metoclopramida, domperidona, anti-hipertensivos, antiácidos, opioides, antidepressivos e estrógeno), inclusive, tumores e demais lesões na hipófise.

Há quadros de hipotiroidismo, síndrome dos ovários policísticos, falência renal a até cirrose hepática, que também podem resultar na alteração da prolactina.

Tratamento da prolactina alta

De acordo com a causa e níveis de alteração do hormônio, que deverão ser investigados minuciosamente, a prolactina pode ser tratada por meio de medicamentos. Em caso de tumor na hipófise, sessões de quimioterapia e até cirurgias podem ser indicadas.

Independente de qual seja a causa, o importante é buscar um auxílio médico, a fim de normalizar os níveis da prolactina.