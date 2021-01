Promessa de R$ 640 milhões do Santos conta como descobriu que virou camisa 10 do time de astro do Barcelona

A fama de Renyer, considerado uma das maiores promessas do Santos, parece ter atravessado o continente e chegou até um astro do futebol mundial: Antoine Griezmann. O brasileiro não só foi escalado pelo jogador do Barcelona em sua equipe titular do Football Manager como virou o camisa 10. O jogo eletrônico simula para o usuário a vida de treinador e dirigente.

O francês colocou uma foto no Stories do Instagram a escalação para o modo carreira com o Olympique de Marselha, que deixou o jovem atacante bastante feliz e surpreso.

“O pessoal começou a me marcar no Instagram e um menino que jogou comigo no Flamengo me avisou pelo Twitter: ‘Olha a moral que o Griezmann te deu’. Fui ver e estava com a camisa 10 (risos). Eu fiquei muito feliz e nem acreditei. Eu até mandei o print para o meu irmão na hora”, disse Renyer, ao ESPN.com.br.

“Eu mandei uma mensagem ao Griezmann dizendo que era uma honra estar no time dele e para irmos para cima. Ele respondeu depois a minha mensagem, mas ficou nisso”, afirmou.

O atacante, que tinha dado uma parada de jogar o Football Manager, promete retribuir a gentileza com o craque do Barça e sonha em um dia repetir a parceria com o francês na vida real.

“ Vou voltar depois e colocar meu boneco lá e dar risada. Agora vou ter que escalar o Griezmann no meu time junto comigo e o Kaio Jorge no ataque (risos). Se Deus quiser um dia quem sabe eu possa fazer companhia no ataque com ele!”, afirmou.

Atacante Renyer durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Do Flamengo para o Santos

Criado em Duque de Caxias, Renyer começou em uma escolinha de futsal e chegou a ser aprovado no Fluminense, mas não quis ficar no clube tricolor. Depois, defendeu por quase um ano o Flamengo antes de ir para a Vila Belmiro, aos nove anos.

“Eu fui disputar um campeonato contra o Fluminense e tinha uma pessoa que trabalha no Santos em viu. Ele perguntou se queria fazer um teste. Eu falei: ‘Vambora!’ Quando surgiu a oportunidade de vir não pensei duas vezes. Quem não quer vir para o Santos? Vim com minha mãe e meu irmão numa pousada para cá a deu certo”, contou.

Como não poderia ficar nos alojamentos do clube, o jovem foi morar com a família de aluguel – pago por um empresário – na Baixada Santista.

“Durante o primeiro ano foi um pouco complicado porque não conhecia ninguém e morava um pouco distante do CT. Não tinha dinheiro para pegar ônibus e só andava a pé para ir treinar e depois para a escola. Depois, a situação melhorou”, explicou.

Renyer chegou a servir as seleções de base do Brasil e subiu aos profissionais em 2020. Sua multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões).

“A transição foi tranquila porque tinha o Kaio Jorge e Sandry que jogaram comigo na base. Eles me ajudaram muito. Conversava muito com Marinho e o Carlos Sanchez, que me orientaram muito”, afirmou.

Após fazer três jogos pela equipe, ele ficou de fora dos gramados por alguns meses. Agora, ele busca retomar a sequência com Cuca.

“A minha estreia foi bem tranquila e consegui jogar. As oportunidades vieram e consegui fazer mais duas partidas, mas infelizmente me lesionei. Espero que isso não aconteça nunca mais. Vou trabalhar firme para poder ter uma chance. Já fui chamado para os jogos e tenho treinado bastante para isso”, disse.

Estudante e jogador

O atacante concilia a carreira de jogador com a vida de estudante, já que ainda no segundo ano do colegial.

“Quando subi e fiz alguns jogos, eu fui para escola e algumas até me pediram para tirar foto. A ficha não tinha caído ainda. Mas era tranquilo na sala de aula. Tem alguns meninos da base que estudam comigo e tinha muita resenha. O pessoal falava: ‘Turma do futebol, fica quieta’ (risos)”, recordou.

Por ser menor de idade, o jogador não tem carteira de motorista e depende das caronas dos familiares ou de Uber para se locomover pela cidade.

“Às vezes fico ansioso para dirigir, mas tenho que esperar o tempo certo e ter a habilitação”, explicou.

Fã de Ronaldinho Gaúcho, Renyer tem como grande inspiração o astro Neymar.

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

“Ele é um atacante de lado e de velocidade. Vejo os vídeos dele no dia a dia para tentar fazer igual. Sonho em jogar na seleção brasileira em uma Copa do Mundo e ganhar a Libertadores com o Santos, é claro. Quero um dia jogar num time de fora e colocar meu nome na história do futebol. É algo que muito trabalho e dedicação que vai acontecer”, finalizou.