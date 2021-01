promessa do clube ganha votação de melhor jogador do mundo sub-17

Talento das categorias de base do Fluminense e destaque no título do Campeonato Brasileiro Sub-17, o atacante Kayky ganhou votação e foi eleito o melhor jogador sub-17 do mundo.

A votação aberta foi promovida pelo Football Talent Scout, página especializada em identificar jovens talentos do mundo da bola. Kayky recebeu 40% dos votos (15.204 votos).

O atacante do Fluminense superou dois jovens talentos do Borussia Dortmund. O meia inglês Jude Bellingham ficou em segundo lugar, com 23,6% dos votos. O terceiro lugar, com 22,4%, foi de Youssoufa Moukoko, atacante do clube alemão. Já o meia Ronaldo Camará, de Guiné-Bissau, levou 14% dos votos. Ele pertence ao Benfica.

O jovem talento do Fluminense já foi chamado de “Neymar canhoto” pela página especializada que promoveu a votação. Kayky fechou 2020 em alta. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-17. A joia tricolor marcou 12 gols em 15 jogos na campanha do título tricolor.