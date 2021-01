Promissor atacante do Barcelona contrata irmão de Messi como seu agente

O atacante Konrad de la Fuente contratou o irmão de Lionel Messi como seu agente, fontes confirmaram à ESPN.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O jogador de 19 anos fez sua estreia pelo time principal do Barcelona nesta temporada. Além disso, ele também debutou em novembro pela seleção norte-americana.

De la Fuente é um dos tantos jovens promissores do Barça que atraem a atenção dos empresários. A disputa particular dele foi vencida por Rodrigo Messi, que trabalhou como assessor de jogadores e como agente durante vários anos, incluindo Ansu Fati, antes de o atleta da Espanha ter decidido se juntar a Jorge Mendes.

Outro jovem do Barça muito procurado foi Ilaix Moriba, que acabou assinando com o Stellar Group.

2 Relacionado

De la Fuente acertou um novo contrato no Camp Nou em junho, que o mantém no clube até 2022. O acordo inclui uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, que irá subir para 100 milhões quando for oficialmente promovido ao elenco principal – ele segue registrado no Barça B -, assim como a opção de estender o vínculo por dois anos adicionais.

Antes do acerto, o atacante havia considerado seu futuro, com fontes contando à ESPN que ele tinha uma proposta atrativa do Hertha Berlin.

O Barça convenceu o atleta a permanecer, prometendo a ele o caminho ao time principal. Desde então, o jovem impressionou o técnico Ronald Koeman e entrou nos minutos finais de duas partidas da Uefa Champions League.