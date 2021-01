Pronampe: mais R$ 10 bilhões foram LIBERADOS

Podem ser emprestados valores de até 30% da receita bruta anual (do ano passado) de pequena e microempresas. Para empresas com menos de um ano, a porcentagem foi calculada pela média do faturamento mensal ou então metade do capital social.

Sendo destinado a empresas com faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões. Em outras palavras, o faturamento não poderia ultrapassar, em média, R$ 400 mil mês.