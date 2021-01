Proposta de redação: Biomas brasileiros

Nos últimos anos o Brasil alcançou o primeiro lugar em um ranking que não orgulha os brasileiros e é o país que mais negligencia suas reservas naturais no mundo. De acordo com os relatórios, mais de 20 milhões de hectares de floresta tropical desapareceram. Apesar de haver diversos alertas, o número só aumenta. Em 2020, com as queimadas na Amazônia, diversas lideranças políticas demonstraram a profunda preocupação com o futuro da fauna e da flora nacional e, apenas neste ano, mais de 20% do território do Pantanal foi consumido pelo fogo.

Esse com certeza é um tema bastante amplo e, portanto, é um prato cheio para os concursos e vestibulares. Nesse sentido, confira agora um resumo com as principais informações sobre os biomas brasileiro para se manter preparado.

Amazônia

Primeiramente, apesentamos um bioma mundialmente conhecido e estudado, o bioma amazônico ocupa cerca de 42% do território brasileiro. Desse modo, é uma das florestas que abriga a maior biodiversidade do mundo e possui uma série de peculiaridades.

Além disso, o bioma amazônico possui um clima quente e úmido, além de rios extensos. A vegetação local é bem densa e está subdividida em 3 categorias: mata de igapó, nas regiões mais baixas; mata de várzea, em altitude intermediária; e mata de terra firme, nas áreas mais altas. A fauna é bastante diversificada, existindo animais que sequer foram catalogados. No entanto, o desmatamento é uma das principais ameaças a este bioma.

Caatinga

Característica da região Nordeste, a Caatinga ocupa em média 12% do território nacional. Além dos troncos tortuoso e árvores não muito altas, o clima é quente nas estações secas e a chuva influencia a vida das pessoas, dos animais e da flora.

As plantas se adaptam a aridez do solo e a falta constante de água. Desse modo, elas se dividem em 3 categorias: herbáceos, que são espécies menores que 2 metros; arbustivos, que são as plantas entre 2 e 5 metros; e arbóreo, que são as espécies entre 9 e 12 metros de altura. Já os animais mais encontrados são anfíbios, aves e invertebrados.

Cerrado

Ocupando 25% do território nacional, o cerrado é conhecido como a savana brasileira. A vetarão é bem variada e está distribuída em estrato herbáceo, que se refere a subarbustos e ervas, e o estrato lenhoso que são as aves mais longas. Além disso, o clima predominante é o tropical sazonal e é marcado por um longo período de seca e outro de chuva.

Mata Atlântica

Um dos biomas mais ricos do mundo, a mata atlântica corresponde a cerca de 15% do território brasileiro e desde 1500 sofre com a ação humana e a degradação do meio ambiente. Atualmente, apenas 7% da mata original está preservada, e mesmo assim sob fortes ameaças. É um bioma encontrado em várias regiões do país, principalmente no litoral. Tem uma flora rica e uma fauna com muitas espécies em extinção.

Pampa

Pouco conhecido, se trata do menor bioma e corresponde a cerca 1,78% do território. Nesse ambiente costuma haver o revezamento entre os períodos de chuva e os meses de seca. A vegetação apresenta arbustos e plantas rasteiras e sua flora é formada por espécies de outros biomas.

