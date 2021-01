Proposta do Besiktas por Léo Pereira não agrada, e Flamengo impõe condições para negociar o zagueiro

A proposta de empréstimo do Besiktas por Léo Pereira não agradaram a diretoria do Flamengo. Assim como no caso recente de Lincoln, o Rubro-Negro não tem interesse em emprestar o atleta sem ter a garantia do retorno financeiro e espera uma nova oferta do clube turco. A informação foi divulgada pelo site “Goal” e confirmada pelo LANCE!.

A primeira oferta do Besiktas era para ter Léo Pereira por empréstimo até junho de 2022, com a opção de compra em um valor pré-estabelecido. O Flamengo, no entanto, considera essas condições insatisfatórias um ano após desembolsar 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) no zagueiro.

Sem fechar as portas para uma possível saída, o Flamengo espera por uma oferta em definitivo por Léo Pereira ou uma boa compensação financeira no ato do empréstimo. Nesse caso, o Rubro-Negro também deseja incluir uma cláusula de obrigatoriedade da compra caso algumas metas sejam cumpridas.

Além de recuperar parte do valor investido no defensor em janeiro de 2020, a diretoria rubro-negra entende que só vale a pena negociar Léo Pereira por um valor capaz de garantir uma reposição no elenco, de olho no planejamento da próxima temporada.

Caso o Besiktas não mude as condições, a negociação não deve avançar. Vale lembrar que a definição sairá nesta semana, já que a janela de transferências da Turquia fecha na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro.