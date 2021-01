Prova de Imunidade Americanas supera 5 horas de duração | PROVA DE IMUNIDADE – AMERICANAS

Caio e Rodolffo; Camilla e Carla; Karol Conká e Arcrebiano saíram respectivamente nesta ordem. As duas primeiras duplas foram eliminadas por não encontrarem a peça correspondente no tempo. Arcrebiano e Karol Conká perderam a prova porque o brother caiu do pedestal.

Seguem competindo as duplas formadas por: Lucas Penteado e Nego Di, Pocah e Kerline, Gilberto e Sarah.

ENTENDA A PROVA DE IMUNIDADE AMERICANAS

Cada dupla deverá permanecer na sua base, quando a campainha tocar é hora da entrega. No telão vão aparecer a cor do colete da vez, o produto da entrega e o tempo dessa entrega. Somente o jogador que estiver com a cor correspondente poderá sair para fazer a entrega, encontrar o produto correspondente à entrega no cubo, entregar o produto na casinha correspondente ao seu número, antes que o tempo termine. Depois o jogador deve voltar para a sua base e aguardar a sua próxima vez.