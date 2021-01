Prova de resistência por imunidade dura mais de oito horas; acompanhe · .

Na estreia do BBB21, a Globo iniciou uma prova de resistência com os 14 participantes que estão na sede principal. A atividade, que começou ao vivo às 23h50 desta segunda-feira (25), já dura mais de oito horas. O prêmio da dinâmica é uma imunidade no primeiro paredão. Na manhã desta terça (26), três duplas ainda permanecem firmes: Lucas Penteado e Nego Di, Gilberto Nogueira e Sarah.

Já saíram da competição, nesta ordem, Caio Afiune e Rodolffo Matthaus; Camilla de Lucas e Carla Diaz; Karol Conká e Arcrebiano Araújo, Thaís Braz e João Luiz, e Pocah e Kerline Cardoso.

Os competidores se dividiram em sete duplas. O objetivo principal da prova por imunidade é ficar em pé em uma base estreita, cumprindo um circuito quando acionados. Antes de entrarem no campo de atividades, os brothers assistiram um vídeo com a explicação.

“Cada dupla deverá permanecer na sua base, quando a campainha tocar é hora da entrega. No telão vão aparecer a cor do colete [vermelho ou branco] da vez, o produto da entrega e o tempo dessa entrega”, informou.

“Somente o jogador que estiver com a cor correspondente poderá sair para fazer a entrega, encontrar o produto corresponde à entrega, entregar o produto na casinha corresponde ao seu número, antes que o tempo termine. Depois o jogador deve voltar para a sua base e aguardar a sua próxima vez”, ressaltou.

Antes do início oficial, os candidatos fizeram uma rodada teste ainda com o programa rolando ao vivo na Globo. As saídas da prova acontecem nos seguintes casos: “Você será eliminado se descer fora da base na hora errada, se estiver fora da base quando uma rodada começar e se entregar o produto errado”.

A primeira dupla eliminada foi Caio e Rodolffo, que deixaram a prova por volta da 1h30. O cantor não encontrou o produto indicado no telão. Às 2h40, Carla e Camilla deixaram a competição pelo mesmo motivo; foi a atriz quem não encontrou o produto que precisava.

Carol Conká e Arcrebiano foram avisados pela produção que eram a terceira dupla a ficar de fora da prova, às 3h20. O capixaba acreditou que o motivo foi ter caído do pedestal durante a rodada. A última dupla deixou a prova 20 minutos depois; Thaís e João Luiz. A dentista não chegou na base no tempo certo por demorar a encontrar o produto.

Pocah e Kerline deixaram a disputa faltando menos de dez minutos para a prova completar oito horas de duração. A modelo não conseguiu encontrar o produto do telão a tempo, sendo consolada pela cantora.

Dinâmica da semana

Os 14 participantes que estão na sede não sabem que ainda existem outros seis competidores em um confinamento à parte. Fiuk, Juliette Freire, Lumena Aleluia, Arthur Picoli, Viih Tube e Projota entraram imunes na primeira semana de jogo.

Caberá aos seis, em consenso, indicar alguém ao paredão no domingo (31). Tiago Leifert ainda não revelou quando o sexteto vai ir para a casa principal. Além disso, o Big Fone, com novidades ainda não reveladas, tocará no próximo sábado (30).

Veja abaixo um trecho do circuito da prova e a eliminação de cada dupla até agora:

