Prova de vida continua suspensa para aposentados

O governo brasileiro não vai exigir prova de vida para aposentados e pensionistas da administração federal até dia 31 de março deste ano. A decisão, do ministro Paulo Guedes (Economia), tem como objetivo proteger essa população contexto da pandemia de Covid-19.

Dessa forma, os aposentados não terão seus pagamentos cancelados devido à falta de envio da prova de vida ao ministério. A instrução normativa foi publicada hoje (27) no Diário Oficial da União e não se aplica ao recadastramento daqueles que já estão com o pagamento suspenso na presente data.

E quem teve o pagamento suspenso devido à prova de vida

Os brasileiros que tiverem seus pagamentos cancelados devido à prova de vida deverá entrar em contato com o ministério da Economia para requerer de volta o pagamento, desde que a irregularidade que causou o cancelamento seja a da prova de vida.

Para isso, é só acessar página do Sigepe (o sistema de gestão de pessoal do governo federal), pelo módulo de Requerimento do Sigepe, tipo de Documento “Restabelecimento de Pagamento – COVID19”. O órgão enviará depois uma mensagem para explicar se o pedido foi aceito ou não.

Após março

Após o dia 21 de março, os aposentados terão que enviar normalmente as provas de vida para o ministério da Economia, como acontecia antes da suspensão. Quando isso ocorrer, o governo vai criar um novo cronograma para orientar os aposentados e pensionistas.

