‘Provavelmente será negociado, é sua vontade’

Andrés Rueda admite a saída de Diego Pituca do Santos após o fim da Conmebol Libertadores. O Kashima Antlers, do Japão, insiste na contratação do meio-campista.

O presidente explicou que é vontade de Pituca fazer sua independência financeira. O salário no Japão seria bem maior.

“Julgar se faltou respeito não vem ao caso, mas falo daqui para frente. Pituca é um jogador que está no coração da torcida, que ama o Santos, e achou que pela idade e pelo futebol tem que fazer seu pé de meia no exterior. Não vamos impedir, a gente entende a posição do jogador. Daqui para frente vai ser tratado com todo profissionalismo que merece um jogador do Santos”.

“Provavelmente será negociado, que é sua vontade. Santos não tem jogador inegociável, mas até o fim da Libertadores todos são inegociáveis. Ponto crucial do Benfica pelo Lucas Veríssimo foi só sair depois do fim da Libertadores”, disse Rueda, em entrevista ao canal Bandsports.

O Kashima ofereceu 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 mi) em dezembro, mas a proposta foi recusada. Os japoneses devem aumentar os valores nos próximos dias. Há outros clubes interessados no atleta.