provocação no passado, retrospecto recente favorável dos cariocas e última cartada de Ceni

Depois da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, o Flamengo junta os cacos para seguir em busca da ponta da tabela, mesmo sete pontos atrás do líder Internacional. O técnico Rogério Ceni não jogou a toalha pela conquista e tem a última cartada na partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 20h, em jogo atrasado no Brasileirão.

A partida é encarada como final para os cariocas. Uma vitória em Porto Alegre diante do Tricolor deixaria a distância para o líder Inter em quatro pontos. Vale lembrar que as equipe ainda se enfrentam na 37ª rodada, no Maracanã.

Ou seja, até lá, caso consiga vencer o Grêmio, o Flamengo terá quatro jogos para tentar tirar o ponto que ficaria faltando antes da decisão marcada para o dia 21 de fevereiro.

E o ESPN.com.br separou como será o caminho de Flamengo e Internacional até a 37ª rodada.

Jogos do Flamengo:

Grêmio (F), Sport (F), Vasco (C), Red Bull Bragantino (F) e Corinthians (C)

Jogos do Inter:

Red Bull Bragantino (C), Athletico-PR (F), Sport (C) e Vasco (F).

Depois de se enfrentarem na 37ª rodada, Flamengo e Inter terão compromissos contra paulistas na última rodada. Enquanto os cariocas visitam o São Paulo, os gaúchos recebem o Corinthians.

Para jogar a pressão para cima do Inter, o Flamengo precisa vencer o Grêmio. Pelo menos no desempenho recente diante do Tricolor, a expectativa é boa.

São sete jogos sem saber o que é derrota para a equipe de Renato Gaúcho. São cinco vitórias e depois empates. O mais emblemático, na semifinal da Libertadores de 2019, goleada por 5 a 0 no Maracanã.

Gabigol provoca o Grêmio pela goleada por 5 a 0 na Libertadores em 2019 Alexandre Vidal/Flamengo

Atuando em Porto Alegre, são duas partidas sem ser derrotado. Empate em 1 a 1, na semifinal da Libertadores, e vitória por 1 a 0 no returno do Brasileirão. Gabigol fez o gol da partida e provocou em alusão ao 5 a 0 aplicado na semifinal.

Depois dessa partida, o Flamengo praticamente assegurou a conquista do Brasileirão 2019. E é em Porto Alegre que o time espera reacender a chama da conquista para manter o posto de atual campeão brasileiro ao fim da competição.