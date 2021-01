Provocação? Palmeiras estampará frase ‘Empréstimo para Negativados’ na camisa em clássico contra o Corinthians

Antes de enfrentar o Corinthians, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, o Palmeiras anunciou uma nova frase que estampará em sua camisa, no patrocínio da Crefisa.

“No Derby de hoje, entraremos em campo com a campanha Empréstimo para Negativado. Tenha Dinheiro na Hora, estando ou não negativado”, diz o anúncio do alviverde.

A frase, acima de tudo, pode ser interpretada como uma provocação ao rival Corinthians, que vive em crise financeira.

Além de ainda estar pagando a Neo Química Arena, seu estádio, em uma dívida com a Caixa Econômica Federal.

Recentemente, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 14,3 milhões das contas do Corinthians por dívida com a CET em uma cobrança referente à operação de trânsito nos jogos em Itaquera.

A dívida geral do Corinthians, em estudo realizado pelo site globoesporte.com, supera a casa dos R$ 900 milhões.

— SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 18, 2021