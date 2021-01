Próximo adversário do Inter, Bragantino tem a segunda melhor campanha no returno

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional vem fazendo a temporada mais consistente entre os clubes. Além da primeira colocação geral, também é o dono da melhor campanha no segundo turno. Em 13 partidas, fez 27 pontos. Mas o que surpreende é quem vem logo atrás. Se a competição contasse apenas a partir do returno, o Red Bull Bragantino seria o vice-líder. E as duas equipes disputariam a ponta da tabela no próximo domingo.

Adversários na 33ª rodada, Inter e Bragantino não teriam, aparentemente, nenhuma briga direta. Se por um lado o Colorado se manteve entre os primeiros durante toda a competição, o Red Bull passou por dificuldades, chegando a ficar na zona de rebaixamento por um algumas rodadas.

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Entretanto, a recuperação da equipe sob comando do técnico Maurício Barbieri é impressionante. O time não sabe o que é perder há cinco jogos, tendo vencido neste período o Corinthians e o São Paulo. A equipe do interior paulista encontrou um padrão de jogo, evoluiu e já ocupa a 11ª colocação, que permite ao clube de Bragança sonhar como uma vaga na Libertadores.

No que diz respeito ao segundo turno, o Braga soma 25 pontos em 13 jogos disputados. Média semelhante à do líder Internacional, que conseguiu apenas uma vitória a mais. Os dois times se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio.