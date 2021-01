PS5 com visual inspirado no PS2 será comercializado por loja

Quando anunciado no ano passado, muitas pessoas se perguntavam se o branco seria a cor padrão do PS5 — e, de fato, a Sony acabou padronizando a coloração. Pensando nisso, uma empresa americana decidiu fazer algo diferente e vai produzir a carcaça do novo console com design retrô do icônico PS2.

O design exclusivo foi desenvolvido pela SUP3R5 e tem estoque limitadíssimo de apenas 304 unidades do PS5 e 500 unidades do DualSense. Os produtos serão comercializados a partir desta sexta-feira (08) por US$ 649 na versão digital, US$ 749 na versão com leitor de discos e US$ 99 o controle. Confira as imagens da customização do aparelho:

Design do console nas versões digital e com disco (Fonte: SUP3R5 / Reprodução)

Design do DualShock 2 no DualSense (Fonte: SUP3R5 / Reprodução)

(Fonte: SUP3R5 / Reprodução)

A SUP3R5 observa que o processo de personalização requer a desmontagem do controle DualSense, que consequentemente comprometerá a garantia dada pela Sony. O console, por outro lado, não será desmontado, uma vez que somente os painéis laterais serão removidos para a customização.

Sucesso no Reddit

A empreitada só foi para frente depois que o usuário whattheefth publicou o design no Reddit no último dia 19 de dezembro. Após o sucesso da publicação e o interesse por parte do público, ele decidiu que vai comercializar o modelo customizado do aparelho em quantidades limitadas.

Não é a primeira vez que alguma empresa decide investir na customização do console da Sony. A Caviar, empresa russa famosa por produzir eletrônicos de luxo, vai produzir um PS5 com nada mais nada menos que 20 kg de ouro — e vai custar a bagatela de US$ 900 mil.

Enquanto alguns esbanjam designs exclusivos do PS5, nós, meros mortais, ainda sofremos com a escassez do console em lojas de varejo online. Já conseguiu garantir o seu? Conta pra gente na sessão de comentários abaixo!