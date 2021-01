PS5 é o segundo console mais vendido no Reino Unido em 2020

O PS5 desbancou o “irmão” PS4 na segundo posição em números de venda de consoles no Reino Unido. Entretanto, o consolem mais antigo da Sony continua sendo a principal plataforma de compra de jogos. O Nintendo Switch ainda mantém a liderança no mercado de videogames na região. As informações foram reveladas pelo site GamesIndustry, que confirmou o sucesso de vendas do novo console da Sony.

Ainda segundo o site, foram vendidos mais de 3,16 milhões de videogames, o que representa um aumento de 29,4% em comparação com 2019. O Nintendo Switch continua sendo o console de maior venda, com um crescimento de 52,2% em relação ao ano anterior. Já o PS4 registou uma queda de 35,3%, assim como o Xbox One, que teve uma queda de 42,3%. Apesar da queda, o PlayStation 4 provavelmente vendeu mais devido aos estoques limitados do PS5.

PS5 desbancou PS4 e foi o segundo console mais vendido no Reino Unido em 2020Fonte: Wccftech

Já em relação à compra de títulos, em 2020, foram vendidos mais 42,7 milhões de jogos físicos e digitais, sendo a grande maioria em versões digitais, com 24,5 milhões de unidades. Ainda segundo o site, 67% dos jogos comprados no Reino Unido foram na PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Live e Steam, um aumento significativo de 52% em relação a 2019.

O PS4 foi a plataforma com o maior número de jogos vendidos. Segundo os dados, 39,6% dos títulos foram adquiridos para o console. No formato físico, a PS4 também se manteve na liderança com 37,4%, seguido pelo Nintendo Switch com 35,1% da Switch. Já no formato digital, o PS4 obteve 41% do mercado, enquanto o Xbox One, teve 26%.