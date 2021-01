PSG apresenta prejuízo de mais de R$ 1 bilhão em suas finanças

O Paris Saint Germain foi fortemente abalado pelo impacto econômico que a pandemia da covid-19 trouxe. A equipe teve um prejuízo de 204 milhões de euros (um pouco mais de 1 bilhão de reais) para a temporada 2020/2021, sendo 60% a mais do que no ano passado, conforme publicou o L’Equipe, da França.

Esse cenário obriga o PSG a vender jogadores do seu elenco. A complicação é que os parisienses também buscam acertar as renovações de suas estrelas Kylian Mbappé e Neymar. Os contratos das duas estrelas se encerram em junho de 2022 e ambos podem negociar com qualquer clube a partir de 1º de janeiro.

O PSG é líder do Campeonato Francês com 42 pontos e enfrentará o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.