PSG atropela o Brest em casa e segue caça ao Lyon pela ponta da competição

Neste sábado, o PSG venceu o Brest por 3 a 0, gols de Moise Kean, Mauro Icardi e Sarabia. A partida foi válida pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

Entretanto, mesmo com o trifuno, os comandados por Mauricio Pochettino se mantém na segunda posição. O clube do Parque dos Príncipes estava tomando a ponta do Lyon, que perdia para o Rennes por 2 a 0 até os 35 doa 2ª etapa. Mas, a equipe de Rudi García buscou o empate e segurou a liderança.

No entanto, a primeira chance foi do clube visitante. Faivre recebeu passe no contra-ataque e obrigou Navas a fazer grande defesa.

O gol do PSG veio aos 16. Após cobrança de escanteio, Marquinhos cabeceou na trave. Na sobra, Moise Kean empurrou para as redes.

Aos 24, quase o segundo. E da mesma maneira que o primeiro. Após cobrança de escanteio, Marquinhos cabeceou, mas, dessa vez, o goleiro do Brest fez grande defesa.

O Brest voltou a ameaçar aos 41. Faivre cobrou falta e Navas voou no ângulo para evitar o gol.

Segundo tempo

A segunda etapa voltou bastante animada. Aos quatro minutos, Mbappé quase deixa o dele. O craque francês, no entanto, é abafado pelo goleiro do Brest.

O time visitante chegou aos seis. Herrera tocou errado, Honorat arrancou, bateu cruzado e Navas defendeu.

Aos 21, Mbappé voltou a aparecer. O craque recebeu pela esquerda e bateu para grande defesa de Larsonneur.

Larsonneur voltou a aparecer aos 32. O goleiro do Brest fez defesa à queima-roupa em finalização de Icardi.

No entanto, o argentino não perdoou na segunda chance que teve. O atacante recebeu de Mbappé na marca do pênalti e bateu sem chances para o goleiro.

Dois minutos depois, o terceiro. Dessa vez, Icardi atuou de graçom. O argentino serviu Sarabia, que arriscou de fora da área e marcou.

PSG 3 x 0 Brest

GOLS: PSG: Moise Kean, Icardi e Sarabia

PSG: Navas, Dagba (Florenzi), Marquinhos, Diallo e Bakker (Kurzawa); Herrera, Gana e Verratti; Di María (Draxler), Mbappé e Moise Kean (Icardi). Técnico: Mauricio Pochettino

BREST: Larsonneur; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne e Perraud; Honorat (Le Douaron), Belkebla (Mounié), Lasne (Battochio) e Philippoteaux (Charbonnier); Cardona e Faivre. Técnico: Olivier Dall’Oglio



PSG não perde há 5 partidas

Nos últimos 5 jogos, o PSG marcou 12 gols e sofreu somente 1

Classificação

– PSG: 2º lugar, com 39 pontos

– Brest: 11º lugar, com 26

Próximos jogos

As equipes voltam a campo apenas no ano que vem pelo Campeonato Francês

Quarta-feira, 13/01, 17h*, PSG x Olympique de Marselha , Supercopa da França

Domingo, 17/01, 9h*, Brest x Rennes, Ligue 1

*horário de Brasília