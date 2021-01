PSG de Neymar é o clube que mais dribla na Europa; veja o ranking

O Paris Saint-Germain está no topo do futebol da Europa quando o assunto é tentar jogar bonito. A conclusão pode ser tirada a partir de um ranking divulgado pelo CIES nesta segunda-feira (11).

O Centro Internacional de Estudos Esportivos classificou os clubes que tem mais frequência de dribles por jogo (tentativas). A análise contempla apenas as principais ligas do continente, isto é, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A equipe de Neymar lidera a tabela com uma tentativa de drible a cada 3min58s. A avaliação do CIES é que o time conta com muitos jogadores talentosos, especialmente o brasileiro, o que favorece esse estilo de jogo.

Uma análise mais aprofundada, no entanto, sugere que este estilo parece estar incorporado à Ligue 1. Afinal, são três clubes franceses entre os primeiros cinco colocados: PSG, Lyon (2º, com 4min07s) e Saint-Étienne (5º, com 4min09s). O Nice é o décimo, com 4min37s.

A Inglaterra aparece logo em seguida. Tem três representantes entre os dez primeiros com mais tentativas de dribles por jogo: Fulham (3º, com 4min07s), Manchester City (6º, com 4min19s) e Wolverhampton (7º, com 4min24s).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Depois vem a Alemanha, com dois clubes: Stuttgart (8º, com 4min28s) e Borussia Dortmund (9º, com 4min32s). E a Espanha aparece com apenas um: Barcelona (4º, com 4min08s).

Mas o ranking muda completamente se o critério for eficiência. Ou seja, quantas vezes a tentativa de drible é bem-sucedida. Aí, o PSG de Neymar é apenas o 47º colocado com 59,2% de aproveitamento e abaixo de clubes como Betis, Spezia, Torino, Elche, entre outros.

O primeiro em eficiência passa a ser Wolfsburg, com 70,6%, embora o time tenha uma frequência de um drible tentado a cada 6min29s. E o top dez muda radicalmente, com apenas um francês.

Após o Wolfsburg estão: Aston Villa (69,4%), Huesca (68,4%), Real Madrid (66,9%), Fulham (66,2%), Juventus (65,4%), Betis (65,2%), Hellas Verona (64,5%), Udinese (64%) e Stade Brestois (64%).