PSG negocia renovação de contrato com Di María

O Paris Saint-Germain está negociando com o argentino Di María uma renovação de contrato, já que seu vínculo com os parisienses vai apenas até o final dessa temporada.

Segundo o L’equipe, uma proposta já foi apresentada ao meio-campista, mas sem acordo entre as partes. O PSG ofereceu uma renovação com corte salarial, enquanto o jogador de 32 anos quer estender seu vínculo até 2023.

Com o técnico Tomas Tuchel, Di María havia perdido espaço e a relação entre ambos estava desgastada. Com a chegada de Maurício Pochettino, no entanto, seu status no time voltou a crescer.

Nessa temporada, Di María possui quatro gols e dez assistências. Outros clubes como Juventus, Internazionale e Tottenham monitoram o jogador.