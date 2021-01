PSG pode pagar R$ 162,5 milhões por brasileiro que ainda nem estreou no Barcelona, diz jornal

O Paris Saint-Germain está atento ao mercado para trazer reforços para o treinador Mauricio Pochettino. E o nome do brasileiro Emerson Royal, que defende o Real Betis emprestado pelo Barcelona, ganhou força, segundo o jornal Sport.

O jogador está no radar do diretor esportivo Leonardo e pode ir para a França nesta janela. A intenção da direção parisiense é contar com o ex-Atlético-MG. Para isso acontecer, o PSG pretende fazer uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de R$ 162,5 milhões, pelo lateral.

Com problemas financeiros, o Barcelona vê o negócio como positivo. No entanto, o clube não receberia a totalidade do montante, já que o Betis tem um direito a um percentual por qualquer negociação.

A diretoria do Barça também entende que o elenco está bem servido para a posição de lateral-direito, o que facilitaria uma venda de Emerson. Sergiño Dest e Sergi Roberto são os atletas que Ronald Koeman tem à disposição para as partidas.

Emerson comemora gol do Betis sobre o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol EFE

Contratado do Atlético-MG, em fevereiro de 2019, por 12 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões na cotação da época, Emerson daria um excelente retorno ao time catalão sem ter vestido a camisa blaugrana, pois foi emprestado de imediato ao Betis.

Pela equipe alviverde, ele tem até o momento 57 partidas disputadas, com quatro gols marcados. Na atual temporada, entrou em campo 16 vezes e anotou um gol. Ele é um dos homens de confiança do técnico Manuel Pellegrini.

Além de presença constante nas seleções de base, Emerson foi convocado por Tite para a principal. Ele foi chamado em outubro de 2019 e atuou por alguns minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul.