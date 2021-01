Psiquiatra analisa fala de Gilberto, do ‘BBB21’, que revela autossabotagem: ‘Ele tinha questões de autoestima’ | Encontro com Fátima Bernardes

O psiquiatra Jairo Bouer conversou com Fátima Bernardes sobre os mecanismos da autossabotagem, no Encontro desta quinta-feira, 28/1. Ele analisou a fala de Gilberto, do BBB21, que contou que chegou a deixar o documento de identidade em casa no dia de uma prova importante pelo medo de não ter sucesso na avaliação. Jairo assistiu ao vídeo no qual o brother faz o relato emocionado e concluiu que ele se autoboicotou na ocasião.