PT entra com uma ação no STF para que Leven Siano seja o novo presidente do Vasco

A eleição do Vasco ganhou um novo capítulo na noite desta segunda-feira. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) no intuito de que o candidato Leven Siano, representante da chapa ‘Somamos’, seja o novo presidente do clube no próximo triênio (2021-2023). A informação foi inicialmente divulgada pelo portal “Esporte News Mundo”.



Com isso, o PT é o segundo partido político a entrar com um pedido a favor de Leven. Vale lembrar que, na última quinta, o Solidariedade já havia entrado com uma ação inicial em Brasília. Dessa forma, o PT enviou um pedido ao ministro presidente Luiz Fux, do STF, com o objetivo de entrar como “amicus curiae” (amigo da corte), figura processual presente “nos processos de controle de constitucionalidade objetivo”.

Segundo a petição apresentada pelo PT, composta por oito páginas, a entidade pretende se juntar ao Solidariedade na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), número 780. Na visão dos dois partidos, a validação do pleito on-line, do dia 14 de novembro de 2020, fere preceitos fundamentais da autonomia privada das instituições, da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica, já que o estatuto do clube não permite a realização da votação remota.

Sendo assim, o texto cita que conforme a Lei n. 14.073, de 14 de outubro de 2020,”fez incluir a previsão da hipótese de realização de eleições não presenciais nos termos da Lei Pelé, jamais poderia dar causa a implementação da eleição telepresencial no Club de Regatas Vasco da Gama, sob pena de interferir irregularmente da autonomia dessa entidade desportiva”, afirmou o PT ao longo de sua petição no STF.

“Como mencionado em exordial, a alteração do meio de votação, de modo a admitir a votação virtual enquanto o estatuto é claro ao prever apenas a votação presencial, não representa mera “atualização” ou admissão da plasticidade do disposto nas normas da entidade privada”.

Jorge Salgado responde nas redes sociais

Cabe salientar que por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Jorge Salgado, candidato da “Mais Vasco”, foi definido o novo presidente do Vasco. Além disso, o vencedor do pleito já iniciou a transição com o atual mandatário Alexandre Campello, já conversou com os jogadores, e participou da escolha de Vanderlei Luxemburgo como novo treinador do Cruz-Maltino.

O presidente eleito Jorge Salgado, de acordo com a decisão do TJRJ comentou, em sua rede social, sobre as ações do Solidariedade e do PT. De acordo com o empresário, o envolvimento de partidos políticos na eleição do clube são uma “vergonha e um insulto ao Vasco”:

Torcida Vascaína, num momento que nosso Clube realiza um processo de transição exemplar, encontra estabilidade e inicia uma recuperação esportiva e financeira, partidos políticos resolvem se meter no processo eleitoral do Vasco. Isso depois do TJRJ já ter decidido a questão. pic.twitter.com/81Ctjr9CBa — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) January 11, 2021