PUBG Mobile: atualização 1.2 traz runas com poderes especiais

PUBG Mobile, versão para Android e iOS do popular game battle royale, ganhou a atualização 1.2 nesta terça-feira (12). O update adiciona runas com poderes especiais no jogo, além de uma nova versão de uma das armas mais usadas no game: o rifle de assalto FAMAS.

No modo com temática rúnica, os jogadores podem escolher uma entre três runas de energia. Quando invocada, a runa dá uma melhoria em algum atributo do personagem. Ideal para ser consumida durante os combates para se obter uma vantagem estratégica na batalha.

PUBG Mobile trará runas com poderes em sua nova atualização: a 1.2Fonte: PUBG Mobile

As runas de habilidades adicionadas ao jogo são:

Runa de Fogo

Invoca um círculo de fogo que avança lentamente, infligindo dano aos oponentes próximos. A habilidade de melhoria proporciona um efeito de queimadura para a munição durante um curto período de tempo.

Runa de Gelo

Além da habilidade de melhoria que adiciona o efeito de congelamento à munição, reduzindo a efetividade de cura dos oponentes, o jogador pode invocar uma muralha de gelo de 3×3 células para proteção durante o combate.

Runa de Vento

Invoca um escudo semitransparente de vento que reduz o dano das balas. Sua habilidade de melhoria aumenta a velocidade de movimento do jogador e reduz seu tempo de recarga de munição durante um curto período de tempo.

PUBG Mobile trará runas com poderes em sua nova atualização: a 1.2Fonte: DNA India

O jogo mobile terá mais novidades em breve. No dia 19 de janeiro, será lançada a Temporada 17 do Royale Pass. Com o tema Poder Rúnico, ela vai oferecer missões atualizadas do Royale Pass, eventos do Pacote de Atividade e diversos itens cosméticos, como a Lâmina Mortal e o majestoso Conjunto Guardião Blindado.

E para completar, no dia 5 de fevereiro, um novo modo de jogo, variante do popular EvoGround, será lançado. Junto com ele, uma Superarmadura de tecnologia avançada e eventos ao mapa de Livik.