quais as chances de lesionados jogarem a final da Libertadores?

O Palmeiras conheceu, na quarta-feira, seu rival na final da Conmebol Libertadores. Para encarar o Santos, que eliminou o Boca Juniors, no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, o clube alviverde trabalhar para recuperar seus jogadores lesionados e ter força máxima.

Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, apurou junto a pessoas da comissão técnica de Abel Ferreira a situação atual de Felipe Melo, Gustavo Gómez, Gabriel Veron e Wesley.

O primeiro, que fraturou o tornozelo ainda em novembro de 2020, está praticamente descartado. Suas chances de estar em campo na decisão são descritas como “mínimas”.

Os outros prognósticos são bem mais otimistas. Principalmente com Gustavo Gómez, nome importante da defesa palmeirense, que deixou a semifinal contra o River Plate com uma lesão na virilha esquerda. Seu prazo de recuperação é de 7 a 10 dias. Cumprindo essa previsão, ele voltaria com cerca de uma semana de antecedência para a grande decisão.

Já no ataque, Gabriel Veron teve uma lesão muscular na coxa esquerda em partida contra o Sport e já nem enfrentou o River. O período previsto para seu retorno foi de duas a três semanas, o que coincidiria justamente com a data do duelo contra o Santos.

No Palmeiras, contudo, há otimismo de que o jovem poderá estar à disposição. Isso por que, segundo a fonte ouvida pela reportagem, Veron costuma superar os prazos de recuperação.

Quem também poderia voltar antes do tempo, segundo Nicola, é Wesley. O jogador sofreu uma grave lesão no menisco do joelho esquerdo e, inicialmente, não jogaria mais na temporada. Ele, contudo, está em fase final de recuperação para o retorno.

A chance de Wesley estar em campo contra o Santos, porém, ainda é baixa. Contudo, é possível que o jovem tenha condições de, ao menos, estar à disposição de Abel, para atuar ao menos por alguns minutos, caso seja necessário, no próximo dia 30 de janeiro.