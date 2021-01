Você sabe quais são os benefícios de tomar leite com canela? Então está mais do que na hora de você conhecer e assim ter uma vida mais leve e saudável!

Veja abaixo quais são todas as vantagens de incluir estes dois saborosos ingredientes na sua rotina de consumo. Acompanhe.

Quais os benefícios de tomar leite com canela?

Existem diversos benefícios de tomar leite com canela, e o mais conhecido é que esta bebida impacta diretamente na qualidade do seu sono.

Assim você consegue dormir melhor, tem mais disposição ao longo dos dias e toda a sua vida sente os benefícios e as mudanças.

Mas as vantagens não param por aqui! Veja todos os detalhes:

1- Auxilia na qualidade do sono

O leite conta com um aminoácido muito importante para a qualidade do nosso sono: o triptofano. Por isso que costumamos ver em filmes e séries as pessoas tomando um bom copo de leite antes de dormir.

Além do mais, você sabia que o nosso corpo não produz este aminoácido sozinho? Pois é! Justamente por isso que uma ótima forma de melhorar a qualidade do sono é tomando um bom copo de leite morno antes de deitar.

2- Regula o humor

Além de promover mais relaxamento e bem-estar, o triptofano também é responsável por elevar a sensação de prazer, uma vez que é precursor da serotonina.

Assim, o humor tende a ficar mais equilibrado e há uma diminuição nos níveis e picos de estresse e ansiedade em nosso organismo.

3- Promove bem-estar e relaxamento

O leite é rico em vitamina B12, sendo esta responsável por auxiliar na produção de melatonina. A melatonina, por sua vez, é o hormônio que age diretamente na sensação de sono e melhora a qualidade das nossas noites.

Por conta disso, o leite é capaz de melhorar – e muito! – as suas noites.

4- A canela promove o relaxamento diminuindo as taxas de açúcar

Mas e a canela? Onde entra na história dos benefícios de tomar leite com canela?

Em suma, a canela é um poderoso ingrediente capaz de reduzir as taxas de açúcar em nosso sangue. Como consequência, este efeito no organismo promove um maior relaxamento e sensação de tranquilidade.

É como se a combinação do leite com a canela fosse um verdadeiro calmante natural.

Benefícios de tomar leite com canela: Outras considerações importantes

Agora que você já conheceu todos os benefícios desta bebida saborosa, experimente fazer outras combinações inteligentes para ter um sono melhor e uma vida muito mais saudável.

Você pode, por exemplo, tomar chá de camomila a noite, caso deseje dormir por mais tempo e com mais tranquilidade.

Além disso, evite consumir cafeína pelo menos 6 horas antes de dormir. Caso contrário, ela poderá manter o seu corpo “acelerado” e “despertado”, e isso não seria nada agradável para o seu descanso.

Por fim, lembre-se de consumir o leite nem muito quente, e tampouco muito frio. Se a temperatura da bebida estiver muito diferente da do seu corpo, automaticamente isso poderá abalar a qualidade do seu sono. Fique atento, ok?