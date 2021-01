Quais são os spoilers mais óbvios e esperados para 2021? · .

Entre casos do acaso bem marcados em cartas de tarô, o público não precisará de dons paranormais ou evocar Tetê Espíndola para descobrir quais são os truques na manga que as novelas e séries pretendem colocar na mesa nos próximos 12 meses. O telespectador mais atento poupará energia em 2021, já que algumas tramas estão bem debaixo de seu nariz.

Alguns segredos guardados pelos roteiristas não vão resistir à ressaca da pandemia de coronavírus (Covid-19), que paralisou os estúdios no Brasil e no mundo durante meses. Algumas tramas foram interrompidas bruscamente e não tiveram a mesma chance de outras produções, “renovadas” para uma segunda temporada.

Amor Sem Igual, por exemplo, sobreviveu à degola e se tornou o primeiro folhetim a retomar a exibição de material inédito. Foram 43 episódios em que Cristianne Fridman teve de rebolar para fazer caber a reta final da história entre Poderosa (Day Mesquita) e Miguel (Rafael Sardão).

O desfecho já está gravado desde setembro para evitar que algum ator infectado pelo Sars-Cov-2 obrigue a produção a novamente colocar o pé no freio. O próprio elenco enfrenta dificuldades para guardar segredo, a exemplo da protagonista Day Mesquita.

“Eu estou acompanhando a novela de perto para saber exatamente o que eu posso ou não falar. As pessoas já descobriram algumas coisas, mas até a minha irmã quer saber o que vai acontecer [no final]. Para ela eu abro uma licença poética”, explicou a atriz em entrevista recente ao ..

Confira cinco spoilers aguardados para 2021:

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Lurdes (Regina Casé) em cena de Amor de Mãe

Cadê Domênico?

A Globo estima que Maria Bethânia finalmente saberá “quando esta noite findará” no primeiro semestre, com a exibição dos últimos capítulos de Amor de Mãe. Lurdes (Regina Casé) enfim encerrará a sua busca de décadas atrás de Domenico, que foi vendido pelo pai ainda criança –trata-se de Danilo (Chay Suede), criado pela sua melhor amiga Thelma (Adriana Esteves).

REPRODUÇÃO/RECORD

Carlo Porto interpreta Adão em Gênesis

Fruto proibido

Com sete fases e mais de 200 atores, Gênesis estreia no próximo dia 18, mas boa parte dos seus spoilers remontam a cinco séculos antes do nascimento de Cristo. O livro mais antigo da Bíblia Cristã inspirou a equipe de roteiristas liderada por Camilo Pellegrini a revisitar tramas como Eva oferecendo o fruto proibido para Adão, além de Noé colocando um casal de cada bicho na arca –inclusive a barata voadora, para desespero da sociedade contemporânea.

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Diana Spencer (Emma Corrin) em The Crown

Adeus à rosa

Os fãs mais jovens de The Crown podem não se lembrar do dia em que Gugu Liberato (1959-2019) interrompeu uma edição do Domingo Legal para informar a morte de Diana Spencer (1961-1997). Ninguém, entretanto, levará um susto quando a sua versão ficcional também se despedir na próxima temporada da grandiosa série da Netflix.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Vitória Strada e Thiago Fragoso na novela das sete

Beija eu

Daniel Ortiz arranjou uma dor de cabeça ao postergar o aguardado beijo entre Kyra (Vitória Strada) e Alan (Thiago Fragoso) em Salve-se Quem Puder. O casal chegou a trocar poucos carinhos antes que a crise sanitária impedisse o contato físico. Agora, a Globo recorrerá a efeitos especiais para agradar ao fandom.

Os atores também precisaram passar alguns dias isolados em um hotel para tirar o atraso dos personagens na ficção, numa sequência que está prevista para ir ao ar no primeiro semestre.

REPRODUÇÃO/MULTISHOW

Cauã Reymond no Lady Night: ator volta às novelas

Arquivo confidencial

O posto de protagonista de Um Lugar ao Sol, novela das nove que deve substituir Amor de Mãe, obrigará Cauã Reymond a peregrinar pelos programas da Globo –do sofá de Fátima Bernardes ao palco do Domingão do Faustão. O ator interpreta gêmeos na produção que deve estrear só depois que as primeiras vacinas chegarem aos braços dos brasileiros.

Os cientistas, no entanto, ainda não inventaram um antídoto para evitar que Cauã seja uma das prováveis vítimas do quadro Arquivo Confidencial. A certeza mesmo é que Fausto Silva lhe perguntará se o salário dobrou por conta dos personagens igualmente dobrados.