Qual celebridade cotada para o BBB21 deve ser confinada? Vote na enquete · .

O Big Brother Brasil 21 já tem data marcada para estrear e, com isso, nomes de possíveis participantes têm movimentado as redes sociais há semanas. Assim como a edição do ano passado, em 2021 o reality show contará com a presença de famosos, que terão que conviver com outros participantes anônimos.

Algumas celebridades foram apontadas como futuras moradoras da “casa mais vigiada do Brasil”. O cantor Fiuk, intérprete de Ruy em A Força do Querer, é um dos que lideram as apostas nas listas de possíveis confinados.

Além do ator e músico, outros nomes estão agitando a web e dividindo torcidas. A atriz Carla Diaz, a humorista Camilla de Lucas, as modelos Gracyanne Barbosa e Andressa Suita e a funkeira Pocah são algumas das mulheres cotadas para integrar o programa da Globo

Já no time dos homens, são apontados também o cantor Jão, o ator Rafael Infante e o youtuber Matheus Mazzafera. Vale lembrar que esses nomes foram, em sua maioria, “revelados” pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, que acabou virando alvo de piadas nas redes sociais.

Mesmo sem nenhuma confirmação oficial quanto aos nomes dos novos habitantes da casa do BBB21, já é possível saber que alguns dos artistas apontados não estarão no reality. Nesta semana, o sertanejo Gustavo Mioto confirmou que havia negociado sua participação no programa, mas outros projetos o impediram de estar no confinamento.

A atriz Carol Macedo também afastou o boato de que estará no BBB21. Ela explicou que é muito fã da atração, mas não será uma das integrantes da vez porque está reservada para uma novela na Globo.

O reality apresentado por Tiago Leifert e dirigido J.B. Oliveira, o Boninho, terá início em 25 de janeiro e chegará ao fim em 4 de maio. Essa será a edição mais longa da história do programa. A lista oficial dos confinados será divulgada no próximo dia 18.