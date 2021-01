Qual foi o filme mais visto na TV em 2020? · .

Escalado às pressas como uma homenagem póstuma a Chadwick Boseman (1976-2020), Pantera Negra (2018) foi o filme mais visto na TV brasileira no ano passado. O Top 10 traz ainda super-heróis, contos de fada, dramas e aventuras, com grandes nomes como Vin Diesel, Dwayne Johnson, Julia Roberts e Emma Watson.

Em contrapartida, títulos premiados com o Oscar como Nasce Uma Estrela (2018), com Lady Gaga, e Bohemian Rhapsody (2018), estrelado por Rami Malek, tiveram seus índices limitados por conta da concorrência direta com A Fazenda 12. Ambos registraram, respectivamente 17,7 e 16,5 pontos, quando exibidos nas últimas semanas do ano.

O . fez um levantamento com as dez maiores audiências da TV aberta em 2020. Confira:

‘Wakanda para sempre’

Na liderança do ranking está Pantera Negra. A história que se passa no fictício reino de Wakanda registrou 27,1 pontos de média em São Paulo, na Tela Quente de 31 de agosto. Chadwick Boseman, que enfrentava um câncer de cólon desde 2016, havia morrido no dia 28 do mesmo mês.

Além das qualidades técnicas (vencedor de três Oscars), o filme obteve alta audiência também como um reflexo da comoção do público. Em suas redes sociais, a Globo revelou que havia antecipado a exibição do filme –anunciado em institucional do pacotão de estreias, mas sem data prevista– para atender a um pedido dos telespectadores.

Na sequência dos filmes mais vistos do ano, aparece Velozes & Furiosos 8 (2017). Atração da Tela Quente de 4 de maio, a franquia estrelada por Vin Diesel e Dwayne Johnson voltou à Globo e assegurou a segunda maior plateia do ano. Foram 24,4 pontos de média.

O Top 3 é fechado por uma reprise, Assassino a Preço Fixo 2: A Ressureição (2016), que registrou 24,1 pontos em 6 de julho. A produção traz Jason Statham mais uma vez na pele de Arthur Bishop. Refugiado no Brasil, ele é chantageado por um antigo inimigo para matar três pessoas.

divulgação/mars films

O francês Uma Família de Dois fez sucesso

Dramas também brilharam

Não foram só os filmes de ação e aventura que conquistaram a plateia. Com os mesmos 24,1 pontos de média, Uma Família de Dois (2017) foi a maior audiência do Festival Ano Novo, em 3 de janeiro. Protagonizado por Omar Sy –conhecido por sua atuação em Intocáveis (2012)– o longa conta a história de Samuel, um homem que vê sua vida se transformar após a chegada de Glória, uma filha cuja existência ele desconhecia.

O drama Rainha de Katwe (2016) também fez bonito em sua primeira exibição, em 20 de janeiro, quando anotou 23,9 pontos –o filme foi reprisado em 14 de setembro, ambas as vezes na Tela Quente. Nesta história, a jovem Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) tem o sonho de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo.

O sexto filme mais visto é Extraordinário (2017). O longa traz Julia Roberts como Isabel Pulmann, mãe do pequeno Auggie (Jacob Tremblay), um garoto que nasceu com uma deformação facial. Depois de ter se submetido a várias cirurgias, ele passa a frequentar uma escola regular aos dez anos. A produção alcançou 23,8 pontos em 21 de dezembro.

Em sétimo lugar, Dwayne Johnson marca presença pela segunda vez no ranking. Em Rampage: Destruição Total (2018), o eterno The Rock é um estudioso que cria um vínculo com um gorila. A convivência é pacífica, mas por conta de um experimento genético, o animal se transforma em um monstro. A história alcançou 23,6 pontos.

‘Livre estou, livre estou…’

As duas posições seguintes levam a uma conclusão importante: nunca subestime o poder de um clássico Disney! O oitavo filme mais visto do ano foi a versão em live-action de A Bela e A Fera (2017), que alcançou exatos 23,0 pontos em 2 de janeiro, no Festival Ano Novo.

A nova versão, protagonizada por Emma Watson, se manteve bastante fiel ao clássico desenho animado, lançado em 1991. Além das músicas marcantes da trilha original, outras foram compostas especialmente para o filme da garota que passa a morar em um castelo com uma fera e objetos encantados.

Logo em seguida, vem a primeira exibição noturna de Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), ocorrida em 6 de maio, no Cinema Especial. A animação chegou à TV aberta em 2017, mas até então só tinha sido exibida em sessões vespertinas, como Temperatura Máxima e Sessão da Tarde. A história das irmãs Elsa e Anna anotou 22,9 pontos.

Para fechar o Top 10, mais um filme de super-herói. Em Thor: Ragnarok (2017), Chris Hemsworth volta a encarnar o Deus do Trovão. Nesta sequência, ele está preso do outro lado do universo e precisa correr contra o tempo para voltar à Asgard. Exibida na Tela Quente de 3 de agosto, a aventura cravou 22,7.