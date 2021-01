Qual tipo de letra é ideal para fazer redação

Quando organizadores de provas e concursos colocam a redação como um dos critérios avaliativos, os candidatos ficam de cabelo em pé. Em outras palavras, uma dúvida surge entre os estudantes sobre usar letra de fôrma ou cursiva.

Em primeiro lugar, pode-se usar tanto a letra de fôrma, quanto a letra cursiva em qualquer tipo de redação. A preocupação de quem escreve deve ser a garantia de uma letra legível, diferenciando letras maiúsculas no início de frases e em nomes próprios. As redações costumam ser digitalizadas para correção e por esse motivo precisa caprichar na letra.

Acima de tudo, a escrita faz parte da identidade das pessoas e dificilmente se modifica. No dia a dia, existem pessoas que escrevem com letras de fôrma ou cursiva. Independente do formato da letra é possível escrever qualquer tipo de texto.

Como ter uma letra legível?

A dica para ter uma letra legível na redação é escrever no rascunho com calma. Certamente, no caderno de provas é oferecido um espaço para rascunho. Portanto, capriche no planejamento do texto e procure transcrever para a folha oficial com o mínimo de alterações.

Além disso, antes de se preparar para qualquer prova ou concurso, é imprescindível ler todas as exigências que constam no edital. Na maioria dos editais, a redação tem caráter classificatório, eliminatório e gera impacto direto no resultado da prova. Portanto, as bancas exigem que os candidatos tenham letra legível e sendo o edital a lei de um concurso é preciso respeitar as regras.

Na redação do Enem, além de compreender a proposta do tema, os candidatos precisam demonstrar domínio da norma padrão e conhecimento da estrutura do texto argumentativo.

Apenas em provas de concursos militares, o tipo de letra cursiva costuma ser requisito obrigatório na redação. De qualquer modo, para outros concursos confira e siga o edital.

Como melhorar a caligrafia?

Neste parágrafo, a dica é faça caligrafia escrevendo palavras num tamanho grande e com tempo diminua para encontrar uma proporção padrão. Além disso, o lugar onde você vai escrever também deve ser levar em conta, os braços precisam de apoio para garantir firmeza para as mãos. Da mesma forma, também é preciso ler muitos conteúdos, pois através da leitura você melhora o vocabulário e, consequentemente, isso ajuda a escrever palavras da maneira correta.

Na hora de praticar é importante experimentar lápis e canetas diferentes até descobrir qual produz melhor resultado para sua letra. Por exemplo, você pode começar utilizando lápis até melhorar o contorno das letras e, quando se sentir mais seguro, utilizar a caneta.

A escrita é uma das habilidades que pertence à comunicação humana. Da mesma maneira, escrever é na verdade um desenho que serve para representar a fala de forma gráfica. Uma dica de ouro para o Enem, vestibulares e concursos é diminuir seu tempo de resolver as questões da prova e tendo mais tempo de sobra você pode fazer a redação com calma, por exemplo.

Para melhorar a caligrafia é preciso dedicar tempo para treinar. Portanto, com a prática diária de exercícios é possível melhorar a caligrafia.