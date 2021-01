Quase 10 milhões de trabalhadores tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso em 2020

De abril a novembro de 2020, 9.849.115 de empregados formais tiveram redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28) e são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) A medida foi realizada por meio do programa Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM), que foi criado devido a pandemia e durou durante oito meses. O benefício não está mais funcionando, mas está sendo a avaliado o seu retorno. “Estamos analisando o programa ainda, todas as medidas. Tudo encontra-se ainda em análise. O melhor cenário, no caso de renovação do BEM, certamente seria algo horizontal para que todos que assim necessitarem possam se valer”, disse o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. “Isso sempre esteve na prancheta, mas demanda uma análise das circunstâncias e política, que estamos fazendo junto com nosso ministro e com o presidente da República. Está em análise [a prorrogação] e, tão logo tenhamos algo concreto, faremos o anúncio”, acrescentou.

A ideia do programa era a manutenção de empregos. De acordo com o Ministério da Economia, o programa foi fundamental para o resultado do emprego formal. O órgão estima que foramgeradas142.690 vagas de empregos com carteira assinada no ano passado.

Suspensão de contratos e setor de Serviços têm maior adesão Veja abaixo a relação de acordos que foram firmados entre empregado e empregadores Suspensão dos contratos: 43,6%

Redução de 25% da jornada: 14,7%

Redução de 50% da jornada: 18,9%

Redução de 70% da jornada: 21,9%

Intermitente: 0,9% Percebe-se que o setor de serviços foi o mais atingido. Sendo responsável por mais da metade de todos os acordos. Veja abaixo mais detalhes: Serviços: 51,65%

Comércio: 24,39%

Indústria: 20,61%

Construção: 2,24%

Agropecuária: 0,82%

Não identificado: 0,28% Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná foram os estados que mais aderiram ao programa oferecido pelo governo. Veja abaixo: São Paulo: 6.448.011

Rio de Janeiro: 2.123.684

Minas Gerais: 1.877.495

Rio Grande do Sul: 1.251.732

Bahia: 1.083.029

Paraná: 1.058.540

