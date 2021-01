Quase 200 mil beneficiários recebem auxílio emergencial nesta quinta-feira (28)

Nesta quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal libera parcelas do auxílio emergencial para mais 196 mil beneficiários. Isso representará um gasto de R$ 248,6 milhões dos cofres públicos.

Esses novos beneficiários se dividem em dois grupos. O primeiro tem 191 mil pessoas e é formado por quem fez contestação entre 7 e 16 de novembro e 13 a 31 de dezembro de 2020. E o segundo grupo tem 5 mil pessoas e engloba quem teve pagamento reavaliado em janeiro, após atualizações nos dados do governo.

Esses beneficiários terão direito a todas parcelas de uma só vez. O dinheiro fica disponível nesta quinta-feira tanto para transferências e pagamentos quanto para o saque em espécie. A situação do cadastro de cada beneficiário pode ser observada no site oficial do programa.

Dos 196 mil beneficiários, 8,3 mil irão receber a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas. Outros 40,9 mil receberão três parcelas. Outros 68,1 mil receberão a quarta e quinta parcelas de R$ 600. E 78,3 mil receberão apenas a quinta parcela de R$ 600.

Entre o restante dos beneficiários, o pagamento foi finalizado no dia 29 de dezembro e os saques terminaram de ser liberados nesta quarta-feira (27). Veja abaixo o cronograma completo que chegou ao fim.

Pagamento do auxílio emergencial

13 de dezembro: Nascidos em janeiro

13 de dezembro: Nascidos em fevereiro

14 de dezembro: Nascidos em março

16 de dezembro: Nascidos em abril

17 de dezembro: Nascidos em maio

18 de dezembro: Nascidos em junho

20 de dezembro: Nascidos em julho

20 de dezembro: Nascidos em agosto

21 de dezembro: Nascidos em setembro

23 de dezembro: Nascidos em outubro

28 de dezembro: Nascidos em novembro

29 de dezembro: Nascidos em dezembro

Saque do auxílio emergencial

19 de dezembro: Nascidos em janeiro

19 de dezembro: Nascidos em fevereiro

4 de janeiro: Nascidos em março

6 de janeiro: Nascidos em abril

11 de janeiro: Nascidos em maio

13 de janeiro: Nascidos em junho

15 de janeiro: Nascidos em julho

18 de janeiro: Nascidos em agosto

20 de janeiro: Nascidos em setembro

22 de janeiro: Nascidos em outubro

25 de janeiro: Nascidos em novembro

27 de janeiro: Nascidos em dezembro