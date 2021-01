Quase 50 vagas pelo país

A Positivo Tecnologia abre vagas de emprego por todo o país. Estão sendo oferecidas quase 50 oportunidades de emprego, os interessados podem atuar em cargos remotos ou presenciais. Confira essas e outras informações a seguir.

Positivo Tecnologia abre vagas de emprego

A Positivo Tecnologia divulgou novas vagas de emprego para este começo de ano. Estão sendo ofertadas aproximadamente 50 vagas para diferentes áreas de atuação como Tecnologia, Marketing, Logística, Administração e Recursos Humanos.

As oportunidades se concentram em diferentes regiões do Brasil, sendo que o maior número de vagas está sendo disponibilizado na cidade de Curitiba, no Paraná.

Confira, a seguir, algumas vagas disponíveis:

Agente de suporte;

Analista de contabilidade;

Analista de marketing;

Assistente de logística;

Consultor de serviços;

Consultor de vendas;

Técnico de informática.

Além destas, a Positivo Tecnologia abre vagas de emprego para Técnico de manutenção, Representante comercial, Supervisor comercial e Analista de produtos.

Essas oportunidades podem ser encontradas nas cidades de Curitiba, São Paulo, Goiânia, Manaus, Recife e Ilhéus. Além disso, algumas oportunidades são para trabalho remoto como assistente administrativo e assistente comercial.

Como se candidatar

Os interessados devem se candidatar para a vaga desejada de forma virtual, acessando o site de recrutamento da Positivo.

Os interessados poderão fazer seu cadastro no site da Gupy ou acessar seu perfil no LinkedIn e se candidatar à vaga desejada.

Todas as vagas possuem seus requisitos, estes que podem ser verificados pelo próprio candidato quando escolher sua vaga desejada no site.

A Positivo entrará em contato com o candidato aprovado de maneira totalmente virtual.

